Baierbrunn (ots) - Menschen mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht profitieren in der Regel von einer Gewichtsabnahme. Wenn sie es mit einer Formula-Diät versuchen möchten, gibt es für sie aber ein paar Dinge zu beachten, wie die Nürnberger Apothekerin Margit Schlenk im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" erklärt. "Beim Abnehmen kann zum Beispiel der Blutzucker rasch sinken. Daher sollte man zuvor unbedingt mit seinem Arzt besprechen, ob und wie die Dosis der blutzuckersenkenden Tabletten oder des Insulins verringert werden muss, um Unterzuckerungen zu vermeiden."



Formula-Diäten wirken alle nach demselben Prinzip. Die Shakes, Suppen oder Puddings enthalten alle Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe, die der Körper braucht - aber so wenige Kalorien, dass ein rascher Gewichtsverlust möglich ist. "Gerade zu Beginn bringt das vielen den nötigen Motivationsschub für das Langzeitprojekt Gewichtsverlust", sagt Schlenk und fügt hinzu: "Um sein Gewicht dauerhaft zu normalisieren, ist in jedem Fall eine Ernährungsumstellung nötig."



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 2/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52279 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52279.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de