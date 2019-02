Über 40 Prozent Kursverlust stehen für die Aktie von Freenet für das abgelaufene Jahr zu Buche. In den Augen vieler Investoren ist die Wachstumsfantasie beim TecDAX-Konzern abhanden gekommen. Ein geringes Wachstum, steigende Dividendenrisiken und strukturelle Herausforderungen im Mobilfunkgeschäft, so der Tenor der Pessimisten. Seit Jahresanfang arbeitet die Aktie an einer Stabilisierung.

