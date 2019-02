Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der neuen Handelswoche dominieren die Einträge von US-Datenveröffentlichungen, so die Analysten der Helaba.Den Auftakt gebe die NFIB-Mittelstandsbefragung, die auf hohem Niveau einen weiteren Rücksetzer erleiden dürfte, denn vorab berichtet Teilergebnisse zum Arbeitsmarkt hätten teilweise nach Rekordständen nachgegeben. Wichtiger im Hinblick auf die FED-Geldpolitik seien aber wohl die neuen Inflationsdaten. Hierbei starte der Reigen am Mittwoch mit den Verbraucherpreisen, die dementsprechend die größte Aufmerksamkeit erhalten würden, während Erzeugerpreise und Importpreise dagegen weniger Beachtung finden dürften. Die Preisentwicklungen stünden unter gemischten Vorzeichen. ...

