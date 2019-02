Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Software AG von 44 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die kürzlichen Ernennungen im Vorstand und die neue mehrjährige Strategie "Helix" seien der erste Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neue Strategie müsse sich aber erst beweisen. Ein stärkeres Wachstum und stabile Margen seien für eine bessere Kursentwicklung nötig./elm/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-02-11/10:15

ISIN: DE000A2GS401