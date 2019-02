Der DAX büßte in der vergangenen Woche nach einem kleinen Zwischenspurt 2,5 Prozent an Wert ein und rutschte unter die 11.000-Punkte-Marke. Rohöl und Gold mussten in der Vorwoche ebenfalls Federn lassen. Die Konjunktursorgen drückten vor allem den Ölpreis. Wie geht es nun weiter?

Zusammenfassung:

"Halten", durch Gegenbewegung durch eine neue X-Säule.

Trend und Kursziele:

Trend :? fallend

Kursziele : moderat 56 (erl.) und ambitioniert 22

Gültigkeit : bis Überschreiten 76,49 (4)

