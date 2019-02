Pressemitteilung der Beate Uhse AG:

Managementwechsel nach erfolgreicher Umsetzung der Sanierung

- Finanzielle Sanierung der be you-Gruppe abgeschlossen

- Strategische Neuausrichtung unter dem Dach der be you GmbH verläuft positiv

- Geschäftsführer Michael Specht zieht sich aus persönlichen Gründen zurück und übergibt an eingespieltes Management-Team Craig Wheeler / Lucas Hülsmann

Die finanzielle Sanierung der be you-Gruppe ist erfolgreich abgeschlossen und die Gruppe bis Ende 2019 durchfinanziert. Seit dem 10. Juli 2018 sind alle operativen Gesellschaften unter dem Dach der be you GmbH vereint und der Insolvenzplan der Beate Uhse AG umgesetzt. Auf dieser Basis wurde die angekündigte tiefgreifende Neuausrichtung zum Onlinehandel umgesetzt und strategische Investitionen getätigt. Im Rahmen der Straffung des Retailgeschäftes wurden 10 deutsche Beate Uhse-Filialen an ORION verkauft.Michael Specht kündigt seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft anNach zwei Jahren an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...