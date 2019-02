SAF-Holland erwirbt mit der Stara Gruppe führende Vertriebsgesellschaften für Trailerkomponenten in Finnland und Schweden. Mit der Übernahme stärkt SAF seine Position in Nordeuropa und strebt einen weiteren Ausbau seines Marktanteils in dieser Region an. Heute außerdem in den News: Beate Uhse forciert Managementwechsel nach erfolgreicher Sanierung und Hörmann Automotive prüft Optionen für defizitäres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...