Berlin (ots) - Die Versandapotheke Sanicare mit Sitz im niedersächsischen Bad Laer wird verkauft. Dies berichtet der Branchendienst APOTHEKE ADHOC unter Berufung auf übereinstimmende Informationen aus dem Markt. Käufer ist demnach der britische Finanzinvestor Marcol, der bereits beim Berliner Konkurrenten Aponeo engagiert ist. Marcol steht laut Bericht vor weiteren Übernahmen.



Sanicare gehört zu den führenden deutschen Versandapotheken und war in der Branche seit längerem als Übernahmekandidat gehandelt worden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, auch über den Kaufpreis ist nichts bekannt.



Laut APOTHEKE ADHOC ist Marcol im Gespräch mit weiteren Versandapotheken. Auch eine Bündelung der Aktivitäten an einem neuen Standort in den Niederlanden ist möglich: Manager von Marcol haben in Amsterdam bereits eine Firma namens Sanicare gegründet. Ob und wann Logistik beziehungsweise Apotheke umziehen, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings hatten die beteiligten Protagonisten bereits mehrfach solche Pläne in den Raum gestellt. Dies würde nicht nur die Gewährung von Rx-Boni ermöglichen, sondern Marcol auch einen konsequenteren Durchgriff auf die Apotheke erlauben.



