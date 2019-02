Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Osram nach Zahlen von 39 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Ziel für den Beleuchtungsspezialisten resultiere aus höheren Restrukturierungsaufwendungen und Abschreibungen, schrieb Analyst Leo Carrington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine erhöhte Bewertung der Aktie stehe im Zusammenhang mit Übernahmespekulationen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 04:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-02-13/13:33

ISIN: DE000LED4000