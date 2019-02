Analyse-Update - in einem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer wird 6,00%-Anleihe der Euroboden GmbH (WKN A2GSL6) weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 Sternen eingetsuft.

Die KFM-Analysten loben den erfolgreichen Track Record sowie die fundamentalen Wertsteigerungen in den Projekten der Euroboden GmbH. Mit einem Immobilienprojektvolumen in Höhe von etwa 500 Mio. Euro Verkaufsvolumen sei Euroboden in der Nische hochwertiger Wohnimmobilien auch für die kommenden Jahre gut positioniert.

Euroboden-Anleihe 2017/22

ANLEIHE CHECK: Die im November 2017 emittierte Unternehmensanleihe der Euroboden ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinszahlung halbjährlich am 10.05. und 10.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 10.11.2022. Das Emissionsvolumen beträgt 25 Millionen Euro. Euroboden verpflichtet sich freiwillig zu umfassender Transparenz. Bei Verstößen erhöht sich der Kupon für die nachfolgende Zinsperiode um 0,5%-Punkte. Darüber hinaus gilt eine Ausschüttungssperre von max. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...