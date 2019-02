Hamburg (ots) - Und los: Ab sofort startet die Nennfrist für die 8. Bodensee-Klassik 2019. Bis zum 15. März können sich Klassik-Fans mit ihren Old- und Youngtimern (bis Baujahr 1999) unter www.bodensee-klassik.de für die achte Auflage der schönsten Oldtimer-Rallye des Südens anmelden. Ein Startplatz kostet pro Team und Fahrzeug 1.590 Euro.



Die Teilnehmer erwartet vom 2. bis zum 4. Mai 2019 eine 530 Kilometer lange, abwechslungsreiche Strecke mit spannenden Wertungsprüfungen, traumhaft schönen Fahr-Etappen rund um den Bodensee und einer einmaligen Rallye-Atmosphäre. Die Ausfahrt startet am Donnerstag mit einem kurzweiligen Prolog in Friedrichshafen und führt dann am zweiten Tag von Bregenz in die Lechtaler Alpen und zurück. Am dritten Tag geht's zur Schlussetappe dann in die Allgäuer Runde. Ein Highlight der Rallye: Die Wertungsprüfung mit Start im Le-Mans-Stil.



Abdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfrei / Bildrechte AUTO BILD KLASSIK



Bodensee-Klassik und Hamburg-Berlin-Klassik:



Die Bodensee-Klassik ist die Schwester-Rallye der Hamburg-Berlin-Klassik. Beide Veranstaltungen werden von AUTO BILD KLASSIK - dem Magazin für Oldtimer und Youngtimer - ausgerichtet. Jeweils 180 Teams befahren dabei variierende Strecken innerhalb von drei Tagen.



Wichtig ist Veranstalter AUTO BILD KLASSIK bei beiden Rallyes eine größtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten steht das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallyes sind geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.



OTS: AUTO BILD KLASSIK newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126437.rss2



Pressekontakt: Philipp Krüger John Warning Corporate Communications GmbH Telefon: (040) 533 088 78 E-Mail: p.krueger@johnwarning.de