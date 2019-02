YOC AG Vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2018: erfolgreiches zweites Halbjahr DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis YOC AG Vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2018: erfolgreiches zweites Halbjahr 13.02.2019 / 13:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2018: erfolgreiches zweites Halbjahr * Erfolgreiches Q4/2018 mit Umsatzwachstum in Höhe von 26 % auf 5,4 Mio. EUR sowie positivem operativen Ergebnis in Höhe von 0,8 Mio. EUR * Gesamtjahr 2018 mit Umsatzerlösen von 14,5 Mio. EUR sowie operativem Ergebnis in Höhe von 0,4 Mio. EUR (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR) * Erfolgreiche Markteinführung der Technologieplattform VIS.X in 2018 Berlin, 13. Februar 2019 - Die YOC AG (ISIN DE0005932735) steigerte ihren Umsatz auf Konzernebene im Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen IFRS-Zahlen auf voraussichtlich 14,5 Mio. EUR (2017: 14,4 Mio. EUR). Nachdem das erste Halbjahr 2018 mit einem fünfzehnprozentigen Umsatzrückgang durch das Inkrafttreten der EU-Richtlinie DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) sowie der Einführung der Coalition for Better Ads (einer globalen Initiative hinsichtlich digitaler Werbung) herausfordernd für die gesamte Branche sowie die Gesellschaft verlief, konnte das Unternehmen im zweiten Halbjahr bereits wieder ein Umsatzwachstum in Höhe von rd. 15% realisieren. Insbesondere die im ersten Quartal 2018 in den Markt eingeführte proprietäre Technologieplattform VIS.X trug mit kontinuierlich wachsenden Umsatzanteilen zu der Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr bei. Die Handelsplattform VIS.X ermöglicht den programmatischen (automatisierten) Handel von hochwirksamen Werbeprodukten von YOC und positioniert die Gesellschaft als Anbieter von hochwertiger Werbetechnologie (Ad Technology). Das vierte Quartal lieferte mit einem Anstieg der Erlöse um rd. 26 % auf 5,4 Mio. EUR (Q4/2017: 4,3 Mio. EUR) eine erfreuliche Entwicklung und konnte voraussichtlich mit einem positiven operativen Ergebnis (EBITDA)* in Höhe von 0,8 Mio. EUR (Q4/2017: 0,4 Mio. EUR) abgeschlossen werden. In Konsequenz dessen verbesserte sich das EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 um voraussichtlich 0,5 Mio. EUR und beträgt 0,4 Mio. EUR (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR). Bislang hatte der Vorstand der YOC AG Umsatzerlöse auf Gruppenebene in Höhe von ca. 14,0 bis 14,5 Mio. EUR und ein EBITDA für das Gesamtjahr 2018 von ungefähr 0,2 Mio. EUR prognostiziert. Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Wir haben die Herausforderungen des ersten Halbjahres überwunden und konnten im zweiten Halbjahr wieder auf den Wachstumspfad der vergangenen Jahre einschlagen. Mit unserer Handelsplattform VIS.X haben wir eine starke Technologie, die unsere Beziehungen zu unseren Partnern weiter verstärkt und gleichzeitig spürbare Fortschritte in der Monetarisierung realisiert." Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die YOC AG veröffentlicht die endgültigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2018 planmäßig am 29. April 2019. * EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum ersten Halbjahr 2018 (erhältlich unter https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/) Über YOC YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer zu schaffen. Mit VIS.X, der programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation, kombiniert YOC einen effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten. Kunden erhalten die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher sind an die Plattform angebunden und bieten eine globale Reichweite an. Mit einem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle Ausführung. Das Unternehmen wurde 2001 von Dirk Kraus gegründet und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. YOC betreibt Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Wien, Warschau und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com. Kontakt YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 ir@yoc.de www.yoc.com

13.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.