Die Erholung findet gerade in China statt. Glück im Jahr des Schweins? Und in den USA. Wo bleibt der DAX, Christoph Zwermann?



Noch ist es kein so richtiges Glücksjahr für den DAX, das Jahr des Schweins. Christoph Zwermann lenkt das Augenmerk auf die 10950 und 10700. Wird es aber was mit der 11200 und mehr, könnten demnächst andere Werte auf dem Kurszettel stehen. Welche - erklärt er im Gespräch mit Antje Erhard.