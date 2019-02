Das ist eigentlich eine Art Luxusproblem: Was tun mit liquiden Mitteln, wenn für das operative Geschäfts schon ausreichend Geld da ist, die Aktionäre auch ihre Dividende erhalten haben und derzeit keine Übernahme ansteht? Manche Aktiengesellschaften in so einer Situation kaufen dann eigene Aktien zurück. Und genau das sehen wir derzeit bei der Adidas AG. Bei dieser begann laut eigenen Angaben am 7. Januar 2019 die zweite Tranche eines Programms zum Rückkauf eigener Aktien. Diese zweite Tranche ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...