Die Adidas-Aktie hatte in letzter Zeit ein Rekordhoch nach dem anderen markiert. Geht das so weiter?



Einige Kooperationen hatten zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt. Beyonce will z.B. als kreativer Partner Kleidung für Adidas entwickeln. Erschliesst sich der Sportartikelhersteller damit noch mal ganz neue Zielgruppen? Wie das Unternehmen ansonsten aufgestellt ist, welche Entwicklung der Aktie noch zuzutrauen ist und welche Möglichkeiten sich auf der Produktseite bieten, erklärt Vivien Sparenberg von Vontobel im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.