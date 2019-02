David Fisher ist seit dem 1. Januar neues nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei FRISS. Dies gab der globale Anbieter von Lösungen zur Betrugsbekämpfung und Risikoanalyse in der Komposit-Versicherungsbranche heute bekannt. Fisher komplettiert damit den Vorstand als fünftes Mitglied neben Mike Cichowski (Aquiline Technology Growth), Maxime Mandin (Blackfin Capital Partners), Christian van Leeuwen (CTO bei FRISS) und Jeroen Morrenhof (CEO bei FRISS).

David Fisher verfügt über große Erfahrung als CEO und stand bereits an der Spitze mehrerer erfolgreicher Technologieunternehmen. Derzeit leitet er Enova International, einen führenden Finanzdienstleister, der auf die schnelle und verlässliche Vermittlung von Onlinekreditprodukten für Privatverbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert ist. Fisher hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung im Fach Finanzwirtschaft von der University of Illinois in Urbana-Champaign sowie einen Doktortitel mit der Note "magna cum laude" von der Northwestern University School of Law. Mit seiner Erfahrung wird er FRISS in der nächsten Wachstumsphase beratend unterstützen und der Geschäftsführung von FRISS als "Sparringspartner" zur Verfügung stehen.

Fisher über seine Ernennung: "Ich freue mich riesig, zum Erfolg von FRISS beitragen zu können. Mit seinen KI-basierten Lösungen hat das Unternehmen unter Beweis gestellt, dass es Komposit-Versicherer effektiv bei der Betrugsbekämpfung unterstützen kann. Ich habe Technologieunternehmen auf ihrem Weg zu wirklich global agierenden Unternehmen begleitet. Diese Erfahrungen möchte ich nutzen, damit FRISS in mehr als die derzeitigen 35 Länder expandieren kann."

"Wir sind begeistert, dass wir David Fisher als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied gewinnen konnten. Seine Erfahrungen bei weltweit agierenden Technologieunternehmen sind für uns sehr wertvoll und werden uns dabei helfen, zu einer starken Marke mit Wiedererkennungswert zu werden und die nächste Stufe zu erklimmen. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt gut genug aufgestellt sind, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und für mehr Ehrlichkeit gegenüber Versicherungen zu sorgen", so Jeroen Morrenhof, CEO von Friss.

Über FRISS

FRISS konzentriert sich zu 100% auf die automatisierte Betrugs- und Risikoerkennung für Komposit-Versicherer weltweit. Ihre KI-basierten Erkennungslösungen für Underwriting, Schadenbearbeitung und SIU helfen über 150 Versicherern, ihr Geschäft auszubauen. FRISS erkennt Betrug, mindert Risiken und unterstützt die digitale Transformation. Weitere Informationen: www.friss.com

