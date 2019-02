Aachen (ots) - Was ist das Erfolgsgeheimnis von Biotulin aus Deutschland? Die englische SUN, Marie Claire und die Cosmopolitan, berichten in ihren jüngsten Ausgaben darüber, dass Kate Middleton Biotulin als persönliche Anti-Falten-Pflege vertraut. (Quellennachweise siehe unten).



Doch das eigentliche Geheimnis von Biotulin ist zweifelsfrei die erstaunliche Wirkung. Im Gegensatz zu Botulinumtoxin wirkt Biotulin auf einer rein pflanzlichen Basis.



Biotulin wird u.a. aus der Parakresse gewonnen und wirkt als pflanzliches Lokalanästhetikum. Das in der Parakresse enthaltene Spilanthol reduziert die Muskelkontraktion und kleinere Fältchen, besonders um die Augenpartie und zwischen den Augenbrauen, lösen sich auf.



In einer unabhängigen Wirksamkeitsstudie wurde von Wissenschaftlern nachgewiesen, dass Biotulin bereits innerhalb von nur 1 Stunde die Falten sichtbar reduziert.



Biotulin wird in Deutschland hergestellt und in über 30 Ländern erfolgreich verkauft.



Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.biotulin.de



Quellennachweise:



SUN: http://ots.de/9frG2J



Marie Claire: http://ots.de/gIKRhQ



Cosmopolitan: http://ots.de/tNLJCn



OTS: MyVitalSkin GmbH & Co KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116754 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116754.rss2



Pressekontakt: MyVitalSkin GmbH & Co KG, Monschauer Straße 12, 52076 Aachen, info@biotulin.de, Tel: 0241-53106365