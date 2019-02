YOC AG ( ISIN: DE0005932735), lieferte heute Mittag Zahlen. Diese wollen wir nun etwas ausführlicher betrachten: YOC steigerte ihren Umsatz auf Konzernebene im Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen IFRS-Zahlen auf voraussichtlich 14,5 Mio. EUR (2017: 14,4 Mio. EUR).

Nachdem das erste Halbjahr 2018 mit einem fünfzehnprozentigen Umsatzrückgang durch das Inkrafttreten der EU-Richtlinie DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) sowie der Einführung der Coalition for Better Ads (einer globalen Initiative hinsichtlich digitaler Werbung) herausfordernd für die gesamte Branche sowie die Gesellschaft verlief, konnte das Unternehmen im zweiten Halbjahr bereits wieder ein Umsatzwachstum in Höhe von rd. 15% realisieren.

Insbesondere die im ersten Quartal 2018 in den Markt eingeführte proprietäre Technologieplattform VIS.X trug mit kontinuierlich wachsenden Umsatzanteilen zu der Umsatzentwicklung im zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...