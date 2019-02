Financial Times gegen Wirecard - an diesem Börsenkrimi kommt in diesen Tagen keiner vorbei. Die DAX-Aktie ist nach wie vor sehr schwankungsfreudig und aus den USA droht weiteres Ungemach. Was genau für weitere Magenschmerzen sorgt, wie Apple wieder mehr Geld in die Kasse spülen möchte und welche Unternehmen im Rahmen der Berichtssaison noch spannend werden könnten verrät Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect bank im wöchentlichen Marktgespräch.