BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat Achim Truger als neuen Wirtschaftsweisen vorgeschlagen. Er soll für die nächsten fünf Jahr Nachfolger von Peter Bofinger werden, der aus Altersgründen aus dem Gremium des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ausscheidet.

Truger war von den Gewerkschaften als Bofinger-Nachfolger nominiert worden. Truger lehrt als Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie und Wirtschaftspolitik, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Vorab hatte es Vorbehalte gegenüber ihm gegeben, da er an einer Fachhochschule lehrt und wenig internationale Erfahrung hat. So hatte die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel kritisiert, dass die wissenschaftliche Qualifikation bei der Nominierung an oberster Stelle stehen müsse.

Über die Personalie wird nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entscheiden. Die anderen vier Mitglieder des Sachverständigenrats sind Christoph Schmidt, Isabel Schnabel, Lars Feld sowie Volker Wieland.

February 13, 2019

