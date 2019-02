Die Commerzbank hat die Aktie der Metro AG mit Blick auf den geplanten Verkauf von Real auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Medienberichten zufolge könnte unter anderem die Lidl-Tochter Kaufland Interesse an einer Teilübernahme der Supermarktkette haben, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Metro-Chef Olaf Koch wolle aber Real als Ganzes verkaufen und gleichzeitig kein Scheitern der Transaktion aus wettbewerbsrechtlichen Gründen riskieren, was die Aufgabe schwierig mache./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-02-13/14:35

ISIN: DE000BFB0019