Video-Lösungen maximieren Arbeitssicherheit, schützen vor dem Wegfall des Versicherungsschutzes, körperlichen Gesundheitsschäden und der Nichteinhaltung gesetzlich vorgeschriebener, betrieblicher Schutzmaßnahmen. Geutebrück, internationaler Anbieter von Soft- und Hardware für Video-Lösungen, präsentiert auf der Logimat in Halle 6 / Stand D23 ein aktuelles Praxisbeispiel.



Die auf einem Algorithmus basierte, optische Erkennung identifiziert z.B. das Tragen einer Sicherheitsweste zusammen mit einem Helm. Das System erkennt die vollständige Bekleidung und gewährt erst dann den Zutritt in einen Bereich, in dem zwingend der entsprechende Schutz getragen werden muss. Fehlt eines der beiden Teile, wird der Zugang nicht freigeschaltet. Durch diese Visualisierung werden rechtliche und betriebliche Schutzvorschriften eingehalten und Arbeitssicherheit deutlich erhöht.



Die Geutebrück-KI erkennt neben Warnwesten und Helmen alle Arten von Objekten. Möglich ist dies durch das individuelle Anlernen eines bildgestützten neuronalen Netzwerks. Jede Lösung ist individuell auf den Kunden zugeschnitten. Oftmals entwickelt sich der genaue Bedarf erst in einem persönlichen Gespräch.



"Einsatzbereiche für unsere Lösungen sind überall dort, wo etwas erkannt, bewegt, umgepackt, angeliefert, geschützt, gewogen oder gezählt werden soll. Auch Reparaturen können rascher durchgeführt, Verlorenes schneller lokalisiert und die Ursache von Schäden lückenlos nachvollzogen werden - sogar nach Monaten", so Geschäftsführerin Katharina Geutebrück.



Video-Lösungen von Geutebrück werden häufig zum Schutz von Einbrüchen, vor Vandalismus oder Diebstahl eingesetzt. Doch es steckt viel mehr in der eigenen Hochleistungssoftware, die Daten und Video-Bilder intelligent miteinander verbindet. Die Privatsphäre von Mitarbeitern oder Passanten ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.



Geutebrück ist in über 70 Ländern einer der gefragtesten Anbieter von Video-Lösungen. Das mittelständische Familienunternehmen wird in der zweiten Generation geführt und ist unabhängig von Behörden, Institutionen, Aktionären oder Banken. Seit fast 50 Jahren bietet Geutebrück Qualität Made in Germany, Fortschritt, Planungssicherheit, Flexibilität, Verlässlichkeit, Loyalität, Expertise und Service.



Auf YouTube finden Sie einen kurzen Clip zum Thema KI: https://youtu.be/0RH1hdhwSns



Pressekontakt: Geutebrück GmbH Petra Keller | Corporate Communications | +492645 137 447 petra.keller@geutebrueck.com | geutebrueck.com