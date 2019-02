Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ExxonMobil von 82 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die großen Ölkonzerne hätten ihre starke Geschäftsentwicklung aus dem dritten Jahresviertel im Schlussquartal fortgesetzt, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach einer in den vergangenen Jahren vergleichsweise schwachen Kursentwicklung dürfte sich die Anlegerstimmung bei ExxonMobil wandeln. Er rechnet für 2019 mit einer überdurchschnittlich gut laufenden Aktie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2019 / 14:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-02-13/14:46

ISIN: US30231G1022