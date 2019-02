Die Austrian Airlines(AUA) ist mit einem Passagierplus von 7,0 Prozent in das Jahr 2019gestartet. 791.000 Fluggäste stiegen im Jänner in eines derFlugzeuge der rot-weiß-roten Lufthansa-Tochter. Wachstumstreiber warerneut der Europaverkehr, auch das Interkontinental-Segment habe einsignifikantes Plus verzeichnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...