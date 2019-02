Mönchengladbach (ots) -



Einige bekannte Fußballspieler setzen bei ihren Steaks bekanntlich auf Gold. Das sieht zwar edel aus, geschmacklich bewirkt es aber nichts. Die Online-Steakmanufaktur Gourmetfleisch.de aus Mönchengladbach hat jetzt das butterzarte Goldstück entwickelt: Edles Argentine Black Angus Entrecôte 14 Tage gereift in deutscher Markenbutter verfeinert mit Meersalz. Das Steak zergeht förmlich auf der Zunge und hinterlässt einen aromatischen Buttergeschmack. Das butterzarte Goldstück - von der Entwicklung bis hin zur Umsetzung und Verköstigung - ist bisher einzigartig in Deutschland.



Alles in Butter



Jeder kennt es und hat es bestimmt schon das eine oder andere Mal gemacht: das gegrillte Steak mit Butter oder Kräuterbutter bestrichen. Für den besonderen Geschmack. Doch was, wenn das Steak schon in der Butter reifte? Monatelang tüftelte, untersuchte und probierte die familiengeführte Fleischmanufaktur Gourmetfleisch.de mit unterschiedlichen Cuts, Fleischsorten und auch Buttervarianten, bis das Ergebnis endlich stimmte: das butterzarte Argentine Black Angus Entrecôte bis zu 14 Tage gereift in deutscher Markenbutter. Aus den einzelnen Produktionsschritten macht Burkhard Schulte, Geschäftsführer von Gourmetflesich.de, ein Geheimnis. Aber so viel sei verraten: "Wir tauchen unser Entrecôte mehrfach in die Butter und lassen es nach jedem Tauchvorgang erstmal antrocknen. So bleibt die Butter am Fleisch haften. Nach der vollkommenen Abkühlung wird unser Goldstück vakuumiert." Schulte geht sogar noch einen Schritt weiter und betont: "Wir sind besonders stolz darauf, dass jeder einzelne Schritt handgemacht ist. So können wir zum einen immer das perfekte Fleisch aussuchen und zum anderen den gesamten Prozess überwachen und falls nötig auch anpassen."



Immer auf der Suche nach neuen Ideen



Ideengeber, Innovationstreiber oder Erfindergeist - das macht Burkhard Schulte und das gesamte Team von Gourmetfleisch.de aus. "Unsere Kunden sind für uns immer wichtige Impulsgeber. Wir schauen genau, wohin sich der Markt bewegt, und welche Bedürfnisse unsere Kunden haben. Deshalb scheuen wir uns auch nicht, neue Produkte auszuprobieren", betont Schulte. Zuletzt mit den erfolgreich eingeführten Boneless Ribs, die ersten Ribs ohne Knochen, die Mann und Frau bequem mit Messer und Gabel essen können. Für die neue BBQ Saison stehen schon weitere Produktinnovationen in den Startlöchern.



Goldstück: butterweiche Zubereitung



Wer das mit Butter ummantelte Entrecôte sieht, weiß, woher der Name kommt: Goldgelb schimmert die Außenhülle des Fleisches. Ein echtes Goldstück eben. Fleischsommelier Timo Schwarz erklärt die einzelnen Zubereitungsschritte: "Eines vorweg - auch die Butter findet Anwendung und wird nicht weggeworfen. Zuerst den Buttermantel vom Fleisch entfernen und das Fleisch in 3 cm dicke Steaks schneiden und wie gewohnt und gewünscht braten oder grillen. Anschließend empfehlen wir die Butter in einem Topf bei niedriger Temperatur schmelzen zu lassen, aber nicht kochen. Für einen optimalen Buttergeschmack die Steaks mit der flüssigen Butter beträufeln. Guten Appetit!"



