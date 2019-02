Der Technologiekonzern Jenoptik legt am Mittwoch seine vorläufigen Jahreszahlen vor. Auch 2018 war ein Rekordjahr: Umsatz, operativer Gewinn und Auftragseingang stiegen - und das stärker, als von Analysten erwartet worden war. Investoren reagierten erfreut. Was das für die Aktie bedeutet, was Anleger wissen sollten. Von Annika Kintscher

Den vollständigen Artikel lesen ...