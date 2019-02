Übernahmespekulationen haben die Aktien von Osram am Mittwoch in die Höhe katapultiert. Die Papiere schossen binnen weniger Minuten um bis zu 14,3 Prozent nach oben auf ein Acht-Wochen-Hoch von 39,99 Euro. Händler verwiesen auf einen Bericht der Agentur Bloomberg über ein mögliches Interesse von Bain und Carlyle an dem Münchner Lichtkonzern.

