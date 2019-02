ROUNDUP/Kreise: Finanzinvestoren erwägen Übernahmeangebot für Lichtkonzern Osram

MÜNCHENER - Beim Lichtkonzern Osram brodelt erneut die Gerüchteküche. Bereits vor einigen Wochen hatten Spekulationen die Runde gemacht, dass die Private-Equity-Gesellschaften Bain Capital und Carlyle Group ein Auge auf das mit Absatzsorgen kämpfende MDax -Unternehmen geworfen haben. Insidern zufolge soll sich das Duo nun für ein eventuelles Übernahmeangebot zusammengeschlossen haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtete. Sprecher von Bain, Carlyle und Osram wollten die Informationen nicht kommentieren.

Wirecard sieht keine Grundlage für Sammelklagen in den USA

ASCHHEIM - Der Zahlungsdienstleister Wirecard blickt nach eigenen Angaben gelassen auf in den USA eingereichte Sammelklagen im Zusammenhang mit Berichten über mögliche Bilanzierungsverstöße. "Da die Vorwürfe keine Grundlage haben, gibt es auch keine Grundlage für potenzielle Klagen in dieser Angelegenheit", sagte ein Sprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Zumindest nicht, soweit sie sich gegen Wirecard richten sollten." Den Vorgang sehe man entspannt.

ROUNDUP: Neue EU-Auflagen für Nord Stream 2 - aber keine Blockade

BRÜSSEL/BERLIN - Das seit Jahren umstrittene Pipelineprojekt Nord Stream 2 muss sich auf neue EU-Vorschriften einstellen, kann aber voraussichtlich weiter gebaut und betrieben werden. Das ist das Ergebnis eines Kompromisses, den Vertreter der EU-Länder, des Europaparlaments und der EU-Kommission in der Nacht zum Mittwoch erzielten. Die Bundesregierung kann sich als Erfolg anrechnen, den Stopp des Milliardenprojekts verhindert zu haben. Dessen Gegner sehen sich jedoch einen Schritt weiter: Erstmals bekommt die EU einen Hebel gegen Nord Stream 2 in die Hand.

Volkswagen-Kernmarke VW startet mit Verkaufsminus - China und Europa schwächer

WOLFSBURG - Der Autobauer Volkswagen ist wegen niedrigerer Verkäufe in China und auf dem Heimatkontinent schwächer ins Jahr gestartet. Weltweit lieferte die Marke VW Pkw 515 500 Autos an die Kunden aus und damit 3,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. In China habe das Unternehmen in einem verunsicherten Gesamtmarkt immerhin Marktanteile gewonnen, sagte Marken-Vetriebschef Jürgen Stackmann. Allerdings gingen im wichtigsten Einzelmarkt die Auslieferungen weiter um 3,1 Prozent zurück. VW verkauft mehr als die Hälfte seiner Fahrzeuge in dem Markt, der angesichts der Zolldiskussionen zwischen den USA und China unter der Kaufzurückhaltung der chinesischen Kunden leidet. In Europa war insbesondere Deutschland mit 9 Prozent weniger Auslieferungen schwächer.

ROUNDUP: Home24 bestätigt Ziele für 2019 - Aktie legt kräftig zu

BERLIN - Der Online-Möbelversender Home24 hält trotz des enttäuschenden vergangenen Jahres an seinen Zielen für 2019 fest. Zum Jahresende 2019 wollen die Berliner die Gewinnschwelle erreichen, wie das Unternehmen am Mittwoch zur Bilanzvorlage bestätigte. Dabei soll das Umsatzwachstum auf oder oberhalb der Steigerungsraten des Jahres 2018 liegen.

ROUNDUP 2: Wartungsarbeiten belasten wie erwartet Aurubis - Aktie steigt

HAMBURG - Wartungsstillstände und niedrigere Löhne für das Aufschmelzen von Altkupfer haben dem Metallkonzern Aurubis zum Start in das neue Geschäftsjahr einen herben Gewinnrückgang eingebrockt. Für das Gesamtjahr sieht sich das Management um Konzernchef Jürgen Schachler zwar auf Kurs, die Scharte vom Jahresauftakt bestenfalls ein gutes Stück auszuwetzen; allerdings verweist das Unternehmen auch auf niedrigere Metallpreise, die auf den wichtigen sogenannten Raffinierlöhnen lasten könnten.

ROUNDUP: Halbleiter-Nachfrage treibt Jenoptik - Aktie macht Sprung

JENA - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik hat beim Umsatz stärker zugelegt als gedacht. Auch für 2019 sei der Vorstand "auf Basis des hervorragenden Auftragsbestands positiv gestimmt" und gehe von weiterem Wachstum aus, teilte die SDax-Firma am Mittwoch in Jena mit. Am Aktienmarkt kamen die Zahlen und Aussagen zum laufenden Jahr gut an. Die Aktie legte im frühen Handel mehr als sieben Prozent zu und war damit mit Abstand größter Gewinner im SDax.

ROUNDUP: Autozulieferer Norma Group schafft Jahresziele - Sparprogramm gestartet

MAINTAL - Der Zulieferer Norma Group hat trotz der Schwäche der Autoindustrie vor Jahresschluss seine Prognosen erreicht. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um 6,6 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwoch in Maintal mitteilte. Ohne Wechselkursveränderungen und Zu- sowie Verkäufe entsprach dies einem Plus von 7,7 Prozent. Norma hatte 5 bis 8 Prozent angepeilt, Analysten hatten mit einem Wert am oberen Ende der Bandbreite gerechnet. Im vierten Quartal verlangsamte sich das Wachstum aus eigener Kraft allerdings deutlich auf 1,7 Prozent.

-Anwälte von inhaftiertem Automanager Ghosn hören auf

-Erneut mehrere hundert Millionen Zugangsdaten im Netz aufgetaucht

-Investor Kühne verhandelt mit HSV über Stadion-Namensrechte

-Netflix kündigt zwei neue Serien aus Deutschland an

-Spezialchemiekonzern Evonik will mehr Geld in junge Unternehmen stecken

-Toshiba senkt Gewinnprognose wegen schwachen Chip-Geschäfts

-Lufthansa startet mit mehr Passagieren ins Jahr - Frachtgeschäft schwächelt

-Heißer und langer Sommer beschert Gerolsteiner Rekordabsatz

-BMW startet dank China mit kleinem Verkaufsplus ins Jahr

-Union pocht beim Mobilfunkausbau auf lokales Roaming

-ROUNDUP/Bundesamt: Beim Ökostrom-Ausbau mehr auf Natur und Landschaft achten

-ROUNDUP: Ehemalige Geheimdienst-Chefs uneins über Risiken durch Huawei

-ROUNDUP/'WSJ': Apple will rund Hälfte der Erlöse bei Flatrate für News

-Markt für Bioprodukte wächst weiter - Fachmesse feiert Jubiläum

-Hapag-Lloyd-Chef sieht gute Chancen für Ausbau der LNG-Schiffsflotte

-BUND contra RWE: Umsiedlungen bleiben Streitpunkt bei Anhörung

-Drogeriekette dm unterliegt im Rechtsstreit mit Alnatura

-Ikea erwägt Verkauf über Amazon und andere Onlinehändler°

