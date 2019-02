Viscom AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2018: Umsatzziel erreicht, EBIT leicht unter Prognose DGAP-Ad-hoc: Viscom AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Vorläufiges Ergebnis Viscom AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2018: Umsatzziel erreicht, EBIT leicht unter Prognose 13.02.2019 / 15:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Viscom AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2018: Umsatzziel erreicht, EBIT leicht unter Prognose Hannover, 13. Februar 2019 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867) erreichte auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz von rund 93,6 Millionen EUR. Damit liegt das Unternehmen im Korridor der vom Management prognostizierten Umsatzerwartung (93 - 98 Millionen EUR) und rund 6 % über dem Umsatz des Vorjahres (Vj.: 88,5 Millionen EUR). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) blieb mit rund 10,9 Millionen EUR (Vj.: 13,8 Millionen EUR) hingegen unterhalb der prognostizierten Höhe (12,1 - 14,7 Millionen EUR). Der Umsatz im Geschäftsjahr lag - aufgrund kundenseitig gewünschter Lieferterminverschiebungen in das Folgejahr - an der unteren Grenze des geplanten Umsatzkorridors für 2018. Infolgedessen und aufgrund erhöhter Personal- und Materialkosten sank das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit. Die korrespondierende EBIT-Marge belief sich damit auf rund 11,7 % (Vj.: 15,6 %). Der Auftragseingang lag im Geschäftsjahr 2018 mit rund 98,8 Millionen EUR deutlich über dem Vorjahreswert (Vj.: 90,3 Millionen EUR). Der Anstieg um rund 9,4 % resultierte insbesondere aus den gestiegenen Bestellvolumina größerer Bestandskunden. Der Auftragsbestand zum Jahresende betrug rund 25,0 Millionen EUR und lag somit um rund 26 % über dem Wert des Vorjahres (Vj.: 19,8 Millionen EUR). Diese vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt des Testats der Wirtschaftsprüfer und der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Finanz- und Ertragskennzahlen zum Geschäftsjahr 2018 werden am 19. März 2019 veröffentlicht. Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de 13.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom AG Carl-Buderus-Strasse 9-15 30455 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 94 996 861 Fax: +49 (0) 511 94 996 555 E-Mail: investor.relations@viscom.de Internet: www.viscom.de ISIN: DE0007846867 WKN: 784686 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 775571 13.02.2019 CET/CEST ISIN DE0007846867 AXC0227 2019-02-13/15:20