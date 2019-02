Yellowfin zählt im Bericht Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms von Gartner zu den weltweit führenden Anbietern für Business Intelligence und Analysesoftware



Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Yellowfin BI wurde heute im Rahmen seiner Nennung im Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms von Gartner im sechsten Jahr in Folge in die Reihe der führenden Anbieter im Bereich Analysesoftware aufgenommen.* Gartner rechnet Yellowfin im aktuellen Magic Quadrant unter die weltweit führenden Anbieter für Analysesoftware.



"Wir sind hocherfreut darüber, dass Gartner Yellowfin unter die Spitze der globalen Anbieter von Analysesoftware zählt", sagte Glen Rabie, der CEO von Yellowfin. "Wir meinen, dass sich unsere Stellung innerhalb des Quadranten in eine gute Richtung bewegt hat, nachdem wir unsere Version Yellowfin 8 um moderne erweiterte Analysewerkzeuge einschließlich automatisierter Datenidentifizierung erweitert haben, sodass wir uns im Bereich "Vollständigkeit der Vision" höher als eine Reihe großer Unternehmen positionieren konnten."



Nachdem Yellowfin im Oktober 2018 seine Version 8 mit Yellowfin Signals, einem Produkt zur automatischen Identifizierung von Datenerkenntnissen, und Yellowfin Stories, einem Produkt für Data-Storytelling, herausgegeben hat, gilt Yellowfin unter vielen unabhängigen Datenanalysten als Pionier. Besonders einzigartig ist die Fähigkeit von Yellowfin Signals, Datenerkenntnisse der Rolle jedes einzelnen Nutzers anzupassen, damit jede Meldung über Datenerkenntnisse entsprechend verarbeitet wird. Außerdem hat sich Yellowfin im Bereich erweiterte Analyse durch die eigene Textgenerierung profiliert, weil dort nicht einfach eine Fremdsoftware eingebunden wurde.



"Es ist unsere Mission, den Analysesektor mithilfe von innovativen, erweiterten Analysewerkzeugen für Unternehmen weltweit zu revolutionieren und gleichzeitig ein umfassendes und zuverlässiges Paket von Analysefunktionen von der Datenaufbereitung bis hin zu Dashboards bereitzustellen. Dieser Vision ist es zu verdanken, dass wir als Pioniere gelten", so Rabie weiter. "Die Zukunft der Analysesoftware verändert die Art und Weise, wie Unternehmen BI nutzen, und wir wollen diesen Wandel vorantreiben."



Zum vollständigen Gartner Magic Quadrant mit seiner Bewertung von Yellowfin gelangen Sie auf der Website von Gartner: https://www.gartner.com/document/3900992



Informationen zu Yellowfin



Yellowfin ist ein weltweiter Anbieter von Business Intelligence- und Analyse-Software mit einer erstklassigen Produktreihe, die auf Automatisierungsprozessen beruht. Yellowfin nimmt fortwährend eine Vorreiterrolle ein und wurde von BARC als die Nummer 1 im Bereich Embedded BI platziert. Über 27.000 Organisationen und mehr als drei Millionen Endnutzer in 75 Ländern verwenden Yellowfin täglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.yellowfinbi.com



* Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Cindi Howson, James Richardson, Rita Salam, Austin Kronz, 11. Februar 2019



+ Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinem Bericht dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologiebenutzern nicht, nur die Hersteller mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner beruhen auf den Meinungen der Forschungsabteilung von Gartner und dürfen nicht als Tatsachenbehauptung ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder implizite Haftung in Bezug auf diese Publikation aus, ebenso jegliche Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.



