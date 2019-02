Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,40 auf 2,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Eoin Mullany zweifelt stark am Ausblick des Kreditinstituts für 2019, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Intesa strebe steigende Umsätze, Kosteneinsparungen und die Reduzierung von Kreditausfällen an - dieses Dreiergespann habe das Unternehmen aber im letzten Jahrzehnt in jedem Jahr verfehlt. Im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld sehe er auch keinen Grund, warum dies 2019 anders sein sollte./elm/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2019 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-02-13/15:27

ISIN: IT0000072618