Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal habe die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kapitalrenditen entwickelten sich gut, auch wenn in diesem Jahr noch mit einer volatilen Geschäftsentwicklung zu rechnen sei./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 05:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2019 / 05:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-02-13/15:28

ISIN: NL0013267909