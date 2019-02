Patrick Moorhead wechselt als Chief Marketing Officer von Label Insight, einem Start-up für Big Data, um dem Unternehmen bei der Fortsetzung des starken Wachstums nach der Verdoppelung seiner Größe im dritten Jahr in Folge zu helfen

Die Berufung folgt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2018 für Price f(x), in dem die zweite Finanzierungsrunde mit strategischen Investitionen von Digital Partners und Bain Company abgeschlossen wurde

Partners und Bain Company abgeschlossen wurde 2018 wurde Price f(x) von Gartner als "Cool Vendor of Digital Commerce" ausgezeichnet, als Anbieter von Preisgestaltungstechnologie für das Produkt "Pricing Navigator" von Bain Company ausgewählt und als SAP AppCenter Partner zertifiziert

Price f(x), der weltweit führende Anbieter von auf der Cloud basierender Preisgestaltungssoftware, hat vor dem Hintergrund des erfolgreichsten Jahrs in der Geschichte des Unternehmens einen neuen Chief Marketing Officer berufen. Patrick Moorhead hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketing und für Technologieunternehmen wie Twitter und Razorfish gearbeitet und wechselt von Label Insight, einem Start-up für Big Data.

Die Bestellung folgt auf den erfolgreichen Abschluss der zweiten Finanzierungsrunde von Price f(x) Ende 2018 unter der Leitung von Digital Plus Partners, einem führenden europäischen Investor von Wachstumskapital für B2B-Technologie, und Bain Company, einer weltweit führenden Unternehmensberatung.

Ende 2018 betreute Price f(x) weltweit 90 Kunden, darunter Branchenführer wie Robert Bosch, MediaMarktSaturn, Schneider Electric, Iron Mountain und Owens-Illinois. Jose Redondo, Global Pricing Excellence Leader von Owens-Illinois, sagte: "Wir haben uns 2018 von einem Preisoptimierungsanbieter der ersten Generation für einen Wechsel zu Price f(x) aufgrund ihrer Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit entschieden." Das Unternehmen wurde von Gartner als "Cool Vendor of Digital Commerce" ausgezeichnet, als Anbieter von Preisgestaltungstechnologie für das Produkt "Pricing Navigator" von Bain Company ausgewählt und als SAP AppCenter Partner zertifiziert.

"Wir freuen uns, Patrick im Führungsteam von Price f(x) willkommen zu heißen. Angesichts seines umfangreichen Hintergrunds in den Bereichen Social Media und digitale Medien, Werbung, Markenstrategie und Marketing für SaaS-Lösungen wird Patrick dazu beitragen, Price f(x) als weltweit anerkannten Marktführer in der SaaS-Preisgestaltungsbranche zu festigen und sicherzustellen, dass sich unser Wachstum unter dem Dach einer Marke fortsetzt, die die Stimmen unserer Kunden, die Werte unseres Unternehmens und unsere Produktinnovationen widerspiegelt", sagte Marcin Cichon, CEO von Price f(x).

Patrick Moorhead sagte: "Ich freue mich auf den Wechsel in ein Unternehmen, das schnell wächst, neue Kunden gewinnt und Auszeichnungen erhält. Price f(x) wurde mit der Vision gegründet, eine cloudbasierte Plattform für das Middle-Office-Management bereitzustellen, die den gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltungsansprüche der Kunden abdeckt, und der Erfolg des Teams im Jahr 2018 ist ein Beleg für die gute Umsetzung dieser Vision. Ich freue mich darauf, ihm bei der Steigerung dieses Erfolgs zu helfen."

Tom Fencl, CFO von Price f(x), führte aus: "Patrick wird ein wichtiger Teil unseres Teams sein. Im Jahr 2018 haben wir massiv expandiert, fast 30 neue Kunden gewonnen und unser globales Team auf mehr als 200 Personen ausgebaut. Patrick verstärkt uns in einer spannenden Zeit mit weltweit über 100 offenen Positionen im Unternehmen und Expansionsplänen für alle Funktionen. Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Wachstumsjahr."

Axel Krieger, Founding Partner bei Digital Partners und Mitglied des Aufsichtsrat von Price f(x), sagte: "Die alljährliche Verdoppelung der Größe in drei Jahren in Folge in einem so hochkomplexen Unternehmenssoftware-Segment, die Price f(x) gelungen ist, ist eine gewaltige Leistung. Wir sind aufgrund des Wachstums in der Vergangenheit und der bevorstehenden großen Wachstumschancen von Price f(x) sehr beeindruckt."

Matus Maar, Mitbegründer und Managing Partner von Talis Capital und Mitglied des Aufsichtsrat von Price f(x), kommentierte: "Als wir 2016 zusammen mit Credo Ventures investierten, erkannten wir das Potenzial von Price f(x), eine weltweite Lösung für Branchenführer zu werden, die zahlreiche Herausforderungen im Bereich Preismanagement meistern kann. Das Rekordjahr für Price f(x) sowie die Aufnahme von Patrick Moorhead in das ausgezeichnete Team, während das Unternehmen weiterhin einen sehr hochwertigen Kundenstamm gewinnt und hält, erfüllt uns mit Stolz. Der exzellente Kundenservice, das operative Fachwissen und beeindruckende Engagement des Teams sind ein Erfolgsrezept. Wir freuen uns über die Pläne, künftig zu expandieren, und sind optimistisch, dass ein weiteres Jahr mit astronomischem Wachstum vor uns liegt!"

ENDE

Über Price f(x)

Die 2011 in Deutschland gegründete Price f(x) AG bietet eine vollständige Preismanagement- und CPQ-SaaS-Lösung basierend auf der aktuellsten nativen Cloudarchitektur, die den gesamten geschlossenen Kreis des Preismanagements von der Pricing-Strategie über Controlling, Festsetzung und Realisierung umfassend und flexibel unterstützt. Die Lösung ist für B2B und B2C sowie jede Branche unabhängig von der Größe und geografischen Lage geeignet. Die Vision von Price f(x) ist es, führender SaaS-Pricing- und CPQ-Plattformanbieter zu bleiben, indem das Unternehmen benutzerfreundliche, schnell implementierbare, flexibel anpassbare, risikolose und günstige umfassende Lösungen anbietet. Das Geschäftsmodell von Price f(x) basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

Über Digital Partners

Digital Partners ist ein führender Investor und Spezialist für Wachstumskapital mit Fokus auf europäischen und US-amerikanischen Technologieunternehmen; das verwaltete Vermögen beträgt 350 Millionen Euro. Digital unterstützt ambitionierte Unternehmer beim Aufbau führender globaler Technologieunternehmen mithilfe strategischer Beratung und langfristiger finanzieller Unterstützung, um ihnen bei der Definition und Umsetzung ihrer Wachstumspläne zu helfen. Der Fonds konzentriert sich ausschließlich auf B2B-Technologieunternehmen und nutzt ein umfassendes Unternehmensnetzwerk, um Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, neue Märkte zu erschließen und neue Partnerschaften aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.dplus.partners.

Über Talis Capital

Talis Capital ist eine einzigartige Wagniskapitalanlagengesellschaft, die von einer Gruppe erfolgreicher und sehr vermögender, strategisch ausgerichteter Unternehmer gegründet wurde. Talis hat sich seit 2009 mit mehr als 500 Millionen Dollar an Transaktionen beteiligt. Das Portfolio umfasst unter anderem Darktrace, Onfido, iwoca, Pirate Studios, Luminance, Threads und Oh My Green. Talis konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften und nutzt sein exklusives Investoren-Netzwerk, um Chancen zu schaffen. Das Team setzt auf innovative wachstumsstarke Unternehmen mit sektorspezifischen Projekten und attraktiven Geschäftsmodellen.

www.taliscapital.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190213005458/de/

Contacts:

Patrick Moorhead

Chief Marketing Officer

press@pricefx.com