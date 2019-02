Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach Zahlen von 61 auf 59 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Kennziffern für 2018 seien solide, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Reigber berücksichtigt nun auch das angekündigte Sparprogramm in seinem Bewertungsmodell für die Aktien des Autozulieferers. Insgesamt habe er seine Schätzungen reduziert. Für 2019 geht der Experte aber trotz der schwierigen Automobilkonjunktur von einem organischen Wachstum von zwei Prozent aus./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 14:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2019 / 14:29 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-02-13/15:44

ISIN: DE000A1H8BV3