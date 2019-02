Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Osram nach einem Medienbericht über Kaufinteresse der Investoren Bain und Carlyle am Lichtspezialisten auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Auch wenn der Bericht nicht neu und noch unbestätigt sei, so belege er doch die Werthaltigkeit des Unternehmens, schrieb Analyst Peter Reilly in einer Einschätzung am Mittwoch. Osram mache gegenwärtig schwere Zeiten durch, das Geschäftsmodell sei aber gut. Mit einer feindlichen Übernahme durch die beiden kolportierten Investoren rechne er jedoch nicht, denn das wäre untypisch für Übernahmen durch Private-Equity-Gesellschaften./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 08:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2019 / 08:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-02-13/15:51

ISIN: DE000LED4000