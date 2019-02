Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Der jüngste Kursrücksetzer könnte eine gute Gelegenheit zum Einstieg bieten, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er könne bislang keinen merklichen Abwärtstrend im Geschäft mit der Autovermietung ausmachen. Die Zahl der mit dem Flugzeug Reisenden sei auf einem guten Niveau./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 14:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-02-13/15:55

ISIN: DE0007231326