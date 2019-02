Der Biss in einen saftigen Burger ist toll - bis das Kopfkino einsetzt: Wie groß ist der ökologische Fußabdruck der aus Italien importierten Tomaten? Ist Gen-Getreide in der Burger-Semmel? War die Kuh glücklich? War es eine Kuh!? Spätestens seit dem Pferde-Lasagnen-Skandal, dem heißen Thema Klimawandel und dem Trend zu Bio will der Verbraucher mehr - mehr wissen.

