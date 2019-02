Daimler AG: Aufsichtsrat bestellt Harald Wilhelm zum Vorstandsmitglied der Daimler AG DGAP-Ad-hoc: Daimler AG / Schlagwort(e): Personalie Daimler AG: Aufsichtsrat bestellt Harald Wilhelm zum Vorstandsmitglied der Daimler AG 13.02.2019 / 16:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kontakt: Hendrik Sackmann Tel.: +49 (0)711 17 35014 hendrik.sackmann@daimler.com 13. Februar 2019 Aufsichtsrat bestellt Harald Wilhelm zum Vorstandsmitglied der Daimler AG Stuttgart - Der Aufsichtsrat der Daimler AG hat Harald Wilhelm mit Wirkung zum 1. April 2019 als Vorstandsmitglied ohne Geschäftsbereich berufen. Wilhelm wird ab dem Ende der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 das Ressort Finance & Controlling und Daimler Financial Services verantworten. Die Bestellung ist für drei Jahre erfolgt. Harald Wilhelm ist derzeit Chief Financial Officer von Airbus sowie Mitglied des Executive Committee von Airbus. Er hat diese Funktionen seit Juni 2012 inne. Das Vorstandsressort Finance & Controlling und Daimler Financial Services wird seit Dezember 2004 von Bodo Uebber verantwortet. Wie bereits bekanntgegeben, strebt Uebber keine Verlängerung seines bis Jahresende 2019 laufenden Vertrags bei der Daimler AG an. Er scheidet zum Ende der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 einvernehmlich aus dem Vorstand aus. Ansprechpartner: Jörg Howe, + 49 711 17-41341, joerg.howe@daimler.com Hendrik Sackmann, +49 711 17-35014, hendrik.sackmann@daimler.com Matthias Krust, +49 711 17-40624, matthias.krust@daimler.com Weitere Informationen von Daimler sind im Internet verfügbar: www.media.daimler.com und www.daimler.com 13.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 179 22 61 Fax: +49 (0)711 179 40 75 E-Mail: ir.dai@daimler.com Internet: www.daimler.com ISIN: DE0007100000 WKN: 710000 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 775623 13.02.2019 CET/CEST ISIN DE0007100000 AXC0240 2019-02-13/16:12