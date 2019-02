Sparpläne sind eine kostengünstige Gelegenheit, um in kleinen Schritten ein großes Vermögen aufzubauen. Anstelle einer Einmalinvestition zahlt der Sparer in gleichmäßigen Abständen - in aller Regel monatlich - einen festen oder flexiblen Betrag auf ein entsprechendes Wertpapierdepot ein. So können Anleger bereits ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro z.B. in...

Den vollständigen Artikel lesen ...