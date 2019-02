Neuss, Deutschland (ots) -



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der weltweit führende Anbieter automobiler Innenausstattung, erhält für seine guten Arbeitsbedingungen in Deutschland und der Slowakei die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber 2019. Das unabhängige Top Employers Institute bestätigt, dass der Automobilzulieferer Talente auf allen Organisationsebenen fördert und unterstützt.



Das Unternehmen wird mit dem prestigeträchtigen Preis als attraktiver Arbeitgeber in einer der innovativsten Branchen in einem sich schnell verändernden Marktumfeld ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal in Folge erhält YFAI das begehrte Gütesiegel für die beiden Werke in Lüneburg und Neustadt sowie für die Europazentrale in Neuss. Darüber hinaus wurden alle drei Standorte in der Slowakei, darunter das Automotive Business Center in Bratislava sowie das Technikzentrum in Trencin und das Produktionswerk in Namestovo, ausgezeichnet. Auch die Standorte in den USA und Mexiko erhalten den Top Employer Award 2019. Dies ist zudem das dritte Jahr in Folge, dass YFAI diese Auszeichnung in China erhalten hat.



"Seit unserer Gründung haben wir uns dem Ziel verschrieben, an allen unseren Standorten weltweit ein von Vielfalt geprägtes Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Zusammenarbeit und unsere Innovationsfähigkeit fördert", sagt Tony Elenbaas, Vice President Europe and South Africa bei Yanfeng Automotive Interiors. "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und nehmen sie als Ansporn, uns weiter zu verbessern und unsere besten Praktiken und Methoden über alle Regionen hinweg auszutauschen."



Um die Gewinner der jährlichen Auszeichnung als Top-Arbeitgeber zu ermitteln, bewertet das unabhängige Top Employers Institute Arbeitgeber in verschiedenen Kategorien. Dazu zählen Talentstrategie, Personalplanung, Onboarding, Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und und Nachfolgeplanung, Compensation und Benefits sowie die Unternehmenskultur. YFAI wird auch in Zukunft seine Personalarbeit optimieren und die Position des Unternehmens als zuverlässiger und innovativer Top-Arbeitgeber weiter festigen.



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.



