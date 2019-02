Zürich (ots) - Die zuletzt wieder stärker öffentlich geführte

Debatte um die Klimafolgen des Luftverkehrs hat auch beim

Ferienflieger Edelweiss Air Konsequenzen: «Wir bauen gerade Myclimate

in unser Buchungssystem ein. Es kann also jeder Kunde direkt beim

Buchen entscheiden, ob er seinen Flug klimatechnisch kompensieren

will», sagt Edelweiss-Air-Chef Bernd Bauer im Interview mit der

«Handelszeitung».



Die Airline war im Winter 2018 von Umweltschützern wegen eines

geplanten Rundflugs zum Nordpol kritisiert worden. Zudem hat die

Kritik am starken Wachstum der Passagierluftfahrt in den vergangenen

Wochen zugenommen.



«Unsere Flieger verbrauchen durchschnittlich 3,5 Liter pro 100

Passagierkilometer. Das ist nicht schlecht», sagt Bauer. «Wir sind

eine Airline und müssen dafür sorgen, den Einfluss auf das Klima so

gering wie möglich zu halten. Aber unser Geschäftsmodell ist das

Fliegen. Wir tun vieles, um umweltfreundlich zu agieren.»



Mit Blick auf das Chaos im europäischen Luftverkehr im Sommer 2018

sagt Bauer, dass Edelweiss Air für diesen Sommer mit einem stabilen

Flugplan und Reserven versuche zu verhindern, «dass im Falle von

Verspätungen oder Verzögerungen sich im gesamten System immer mehr

Verspätungen ergeben. Eines unserer neuen Flugzeuge, die wir im April

erhalten, wird extra dafür bereitgestellt werden - als Puffer

sozusagen.»



Zudem äussert sich Bauer zum Streit mit einem Teil der

Edelweiss-Belegschaft, der vergangenes Jahr darin gipfelte, dass die

Sicherheit der Airline öffentlich angezweifelt wurde. Auf die Frage,

ob dies die grösste Krise für ihn als Edelweiss-Chef gewesen sei,

sagt Bauer: «Das kann man so sagen.» Die Fluggesellschaft habe

seitdem die Kommunikation intern verstärkt und versuche, «unsere

Mitarbeitenden besser mitzunehmen».



