Medien: Trump bei Streit um Geld für Grenzmauer vor Einlenken

WASHINGTON - Im Streit um die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko steht US-Präsident Donald Trump nach US-Medienberichten vor dem Einlenken. Der Sender CNN berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld Trumps, dieser wolle einen Kompromissvorschlag annehmen, den ein parteiübergreifend zusammengesetztes Verhandlungsteam am Montag erreicht hatte.

ROUNDUP 2: Katalanen lassen Sánchez fallen: Spanien steht wohl vor Neuwahl

MADRID - Spanien steht nur acht Monate nach der Amtsübernahme des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez wieder vor einer Neuwahl. Die katalanischen Unabhängigkeitsparteien, auf deren Unterstützung die Minderheitsregierung der PSOE in Parlament angewiesen ist, stimmten am Mittwoch mit den Konservativen und den Liberalen gegen den Haushaltsplan der Regierung. Damit wird Sánchez die eigentlich im Juni 2020 fällige Parlamentswahl Berichten zufolge vorziehen müssen - und vermutlich schon im Frühling zu den Urnen rufen.

Eurozone: Industrieproduktion gibt weiter deutlich nach

LUXEMBURG - Die Industrieunternehmen der Eurozone haben ihre Produktion im Dezember weiter kräftig verringert. Die gesamte Herstellung sei im Monatsvergleich um 0,9 Prozent gesunken, teilte das Statistikamts Eurostat am Mittwoch mit. Analysten hatten mit einem erneuten Dämpfer gerechnet, waren aber im Mittel nur von einem Rückgang um 0,4 Prozent ausgegangen.

ROUNDUP: No-Deal-Notbremse: Brexit-Rebellen vertagen Aufstand auf Ende Februar

LONDON - Im Ringen um den Brexit-Kurs muss die britische Premierministerin Theresa May wohl erst Ende Februar mit einem Aufstand der EU-freundlichen Abgeordneten im Parlament rechnen. Eine parteiübergreifende Gruppe um die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper will Medienberichten zufolge erst am 27. Februar versuchen, eine No-Deal-Notbremse gegen den Willen der Regierung durchzusetzen.

Medien: London weit hinter Plan bei Freihandelsabkommen für Brexit

LONDON - Die britische Regierung ist Medienberichten zufolge weit hinter dem Plan bei den Verhandlungen zur Übernahme von EU-Freihandelsabkommen für den Fall eines ungeregelten Brexits. Die Boulevardzeitung "The Sun" berichtete unter Berufung auf ein ihr zugespieltes Regierungsdokument, von rund 40 EU-Freihandelsabkommen mit Drittländern, von denen Großbritannien bisher profitiere, seien nur sechs auch im Falle eines EU-Austritts ohne Abkommen gesichert.

USA: Inflation auf tiefstem Stand seit Mitte 2017

WASHINGTON - Die Inflation in den USA ist zu Jahresbeginn deutlich gefallen. Nach Daten des US-Arbeitsministeriums vom Mittwoch ging die Inflationsrate um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent zurück. Das ist die niedrigste Rate seit Juni 2017. Analysten hatten allerdings einen noch deutlicheren Rückgang auf 1,5 Prozent erwartet. Der Dollar legte deshalb nach Bekanntwerden der Daten zu.

ROUNDUP: Durchbruch bei Grundgesetzänderung zur Schuldigitalisierung möglich

BERLIN - Nach monatelangem Ringen ist ein Durchbruch für eine Grundgesetzänderung unter anderem für die Digitalisierung der Schulen in Deutschland möglich. In der kommenden Woche tagt wieder der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Eine Einigung bei dieser am kommenden Mittwoch stattfindenden Sitzung sei nach langen Verhandlungen einer Arbeitsgruppe möglich, hieß es am Mittwoch aus Verhandlungskreisen in Berlin.

EU bereitet den Weg für europäische Altersvorsorge

BRÜSSEL - Vertreter der EU-Staaten haben den Weg für die Einführung einer europaweiten privaten Altersvorsorge freigemacht. Die EU-Botschafter billigten am Mittwoch in Brüssel eine zuvor getroffene Einigung mit dem Europaparlament.

Europaparlament stimmt für Handelsabkommen zwischen Singapur und EU

STRASSBURG - Das Europaparlament hat einem neuen Handelsabkommen zwischen der EU und Singapur grünes Licht erteilt. Die Abgeordneten in Straßburg stimmten am Mittwoch für den Pakt, der einen Wegfall der noch bestehenden Zölle zwischen der Europäischen Union und dem südostasiatischen Inselstaat innerhalb von fünf Jahren vorsieht. Daneben sollen Beschränkungen im Dienstleistungssektor aufgehoben werden. Zudem ist die Anerkennung von EU-Standards und Sicherheitstests in Schlüsselbereichen wie Elektronik, Arzneimittel und Fahrzeugteile vorgesehen.

Schweiz legt für No-Deal-Brexit Arbeitsvisa-Grenze für Briten fest

BERN - Die Schweiz hat für den Fall eines ungeordneten Brexits eine Höchstgrenze für Aufenthaltsbewilligungen für Briten festgelegt. Insgesamt sollen in dem Fall bis Ende des Jahres höchstens 3500 Briten zur Aufnahme einer Arbeit in die Schweiz einreisen dürfen, wie die Regierung am Mittwoch beschloss.

