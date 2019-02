Der französische Staat überlegt Kreisen zufolge, den französischen Energiekonzern EDF von der Börse zu nehmen.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtet, denkt Frankreich, das 84 Prozent am Versorger besitzt, darüber nach, die übrigen Anteilseigner rauszukaufen. Diese 16 Prozent an EDF sind gegenwärtig gut sieben Milliarden Euro wert. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung auf die Nachricht.

Der mögliche Börsenrückzug könnte ein erster Schritt sein, um EDF von einem Atomkraftkonzern in einen Anbieter alternativer Energien umzubauen, berichtet Bloomberg weiter./stk/edh

ISIN FR0010242511

