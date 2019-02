Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,03 Prozent auf 166,13 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,12 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen durch schwache Produktionsdaten aus der Industrie der Eurozone. Die Industrieproduktion ist im Dezember erneut und stärker als erwartet gesunken. Für Ökonomen sind die Daten ein Hinweis auf eine sich abschwächende Konjunktur im Währungsraum. Der Rückgang sei nicht auf Sondereffekte zurückzuführen und verdeutliche die Gefahr einer Rezession im Euroraum, kommentierte beispielsweise das Analysehaus Capital Economics. Zuletzt hatten eine Reihe von Konjunkturdaten aus der Eurozone enttäuscht.

Das sich abzeichnende Ende der spanischen Regierung spiele am Markt hingegen kaum eine Rolle. Die Renditen spanischer Staatsanleihen gaben etwas nach. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone steht nur acht Monate nach der Amtsübernahme des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez wieder vor einer Neuwahl. Die katalanischen Unabhängigkeitsparteien, auf deren Unterstützung die Minderheitsregierung der PSOE in Parlament angewiesen ist, stimmten am Mittwoch mit den Konservativen und den Liberalen gegen den Haushaltsplan der Regierung./jsl/edh

ISIN DE0009652644

AXC0273 2019-02-13/17:35