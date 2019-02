Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta034/13.02.2019/17:06) - Die Signature AG gibt hiermit die vorläufigen Zahlen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Capital Lounge GmbH für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 bekannt.



Nach derzeitigem Stand konnten die Umsatzerlöse um 126 Prozent auf 308 TEUR gesteigert werden (Vorjahr 136 TEUR). Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich von -33 TEUR in 2017 auf über 80 TEUR in 2018.



Das vorläufige Konzernergebnis, das die Umsätze und Ergebnisse sowohl der Signature AG selber, als auch der neunzigprozentigen Tochtergesellschaft friends & equity GmbH umfasst, soll noch bis Ende Februar 2019 veröffentlicht werden.



Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG, kommentiert die vorläufigen Zahlen wie folgt:



"Wir sind sehr zufrieden Umsatz und Ergebnis der Capital Lounge GmbH in einem definitiv herausfordernden Jahr wie 2018 es für uns war so signifikant gesteigert zu haben. Das neue Geschäftsjahr ist für uns sehr gut gestartet und wir gehen von einer weiteren, signifikanten Steigerung der geschäftlichen Aktivitäten der Capital Lounge GmbH in 2019 aus. Allein die aktuelle Pipeline an geplanten Börsengängen unserer Kunden summiert sich aktuell auf acht. Dies steht sicherlich in eklatantem Widerspruch zu der Entwicklung des Aktienkurses."



Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de



ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München



