Mit dieser Veranstaltungsreihe sollen nicht nur die Fortschritte

der Pioniere gefeiert werden, die einander in Sophia Antipolis die

Klinke in die Hand gegeben haben. Es gilt auch, die Herausforderungen

von morgen herauszuarbeiten und den Kurs für die kommenden Jahre mit

speziellem Fokus auf der künstlichen Intelligenz abzustecken.



1. März 2019: Eine Veranstaltung für diea Stakeholder von Sophia

Antipolis



Heute arbeiten nahezu 40.000 Menschen im Technologie- und

Wissenschaftspark. Am Freitag, 1. März 2019 werden Hunderte Frauen

und Männer aus Sophia Antipolis (Bewohner, Studierende, Mitarbeiter,

usw.) ein menschliches Logo bilden, um die Vitalität des Parks zu

veranschaulichen.



April 2019: Das 3IA Label zur Formalisierung der Exzellenz des

Technologie- und Wissenschaftsparks im Bereich der Künstlichen

Intelligenz



Das 3IA Côte d'Azur Projekt mit Fokus auf den Themen "Digitale

Gesundheit und Biologie" und die "Smart City" werden im April 2019

vom Minister für Hochschulbildung, Forschung und Innovation formell

zertifiziert.



13. Juni 2019: Feier des 50. Geburtstags



- Am Vormittag erfolgt die Eröffnung der Ausstellung BeSophia,

einem

Themenpfad unter freiem Himmel, der die Besucher auf eine Reise

durch den Technologie- und Wissenschaftspark mitnimmt und dessen

Geschichte, Stärken und Werte ins Rampenlicht rückt.



Am Nachmittag findet ein zukunftsorientierter Runder Tisch zum

Thema "neue Technologien und ihre Rolle in der Gesellschaft von

morgen" in den Räumlichkeiten der Skema Business School statt.

Mehrere hochkarätige Redner werden auf der Bühne stehen, um ihre

Perspektiven zu teilen.



November 2019: zweite Ausgabe des SophI.A Summit



- Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe im November 2018 mit 1.300

Teilnehmern an den Konferenzen der verschiedenen Anwendungen von AI

unter der Leitung von 50 französischen und internationalen Experten

ist eine zweite Ausgabe des SophI.A Summit in Vorbereitung.



Dezember 2019: Grundsteinlegung für das "Ecotone"-Projekt und

Vergraben einer versiegelten Zeitkapsel bis 2069!



- Als neues Tor zum Technologie- und Wissenschaftspark wird dieses

40.000 Quadratmeter-Entwicklungsprojekt von Compagnie de Phalsbourg

mit Unterstützung der Architekten Jean Nouvel und Manal Rachdi

durchgeführt. Ökologisch und auf jeden Fall innovativ, wird der

Komplex unter anderem Büro- und Coworking-Bereiche beherbergen,

darunter auch eine Replik von Xavier Niels Kreation, dem in Paris

befindlichen Inkubator "Station F". Dies alles auf einem Grundstück,

das sich über 27.000 Quadratmeter Grünfläche erstreckt.



- Als krönender Abschluss dieses außergewöhnlichen Jahres wird

eine Zeitkapsel im Untergrund des zukünftigen "Ecotone"-Standorts

vergraben, um von den nächsten Generationen entdeckt zu werden.



Die Kapsel wird mit einer Reihe von typischen Alltagsgegenständen,

Innovationen, Erfahrungsberichten, Botschaften und Visionen der

Zukunft befüllt, versiegelt und soll erst 2069 - also in 50 Jahren -

geöffnet werden.



"In den späten 1960er Jahren konnte man den Erfolg eines Zentrums

für Innovation und Hightech mitten im Nirgendwo zu Recht anzweifeln.

Schließlich wurde die Region eher mit dem Tourismus, als mit

industrieller Entwicklung in Verbindung gebracht. Und dennoch hat es

funktioniert. Mit fast 5.000 Forschern und 2.500 Unternehmen mit

38.000 Mitarbeitern in einem Technologie- und Wissenschaftspark mit

90% Grünfläche stellte sich die einstige Herausforderung als

unbestreitbarer Erfolg heraus. Der heutige Umsatz beträgt 5,6 Mrd.

EUR. Der Technologie- und Wissenschaftspark ist auch jenseits der

Grenzen attraktiv, wie seine 188 ausländischen Unternehmen mit fast

10.000 Mitarbeitern aus 67 Nationen beweisen.



Heute feiert Antipolis seinen 50. Geburtstag. Ein halbes

Jahrhundert, in dem der Gedanke der gegenseitigen Befruchtung sich

fortgesetzt hat. Die Tatsache, dass SophiaTech, die neue

Universität, beschlossen hat, sich hier anzusiedeln, dass der

"Business Pôle" Business-Inkubator und seine vielen Start-ups überall

expandieren und, noch wichtiger, dass dem ersten Technologie- und

Wissenschaftspark Europas eben erst das 3IA Label verliehen wurde,

ist ein Beweis dafür, dass die Grundidee von Sophia Antipolis an der

Kreuzung zwischen Innovation und Exzellenz relevanter ist als je

zuvor", so Jean Leonetti.



