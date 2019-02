Zürich (ots) - Der Berliner E-Trottinett-Verleiher Tier Mobility

richtet eine Schweizer Niederlassung ein. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. «Wir haben über die

letzten Monate ein sehr starkes Team aufgebaut und sind noch auf der

Suche nach einem Country-Manager, dessen Aufgabe es sein wird, das

Schweizer Tier-Team von unserer Schweizer Betriebsstätte aus zu

leiten», bestätigt Tier-Mobility-Sprecher Fritz Thoeni.



Tier Mobility ist Anfang Februar in Basel mit «unter 100

E-Scooters gestartet; im Endausbau werden es in Basel nicht über 200

sein, wie von der Stadt vorgegeben», sagt Thoeni. Bereits sucht die

Firma auch einen City-Manager für Zürich. Tier Mobility, das jüngst

mit Investoren-Frischgeld von 25 Millionen Euro versorgt wurde, ist

nach den US-Playern Bird und Lime sowie Flash (Deutschland) der

vierte ausländische E-Scooter-Verleiher in der Schweiz.



