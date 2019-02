Die SPÖ stellt fünf Forderungen auf, die sie in einem künftigen Ökostrom-Gesetz verwirklicht sehen will. Zugleich bekräftigt der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried in einer Aussendung, dass seine Partei morgen Donnerstag den vorliegenden Gesetzesentwurf im Bundesrat ablehnen und damit zu Fall bringen werde.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...