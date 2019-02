Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der DAX schloss 0,4 Prozent im Plus bei 11.167,22 Punkten. Damit erzielte der Leitindex das dritte Tagesplus in Folge. Was Anleger vom Handel sonst noch wissen müssen, die wichtigsten Themen vom Parkett.

