Die Aktie der Deutschen Bank hat sich zuletzt wieder etwas von ihren neuerlichen Tiefständen erholt, ist von 7,10 Euro Freitag vergangener Woche auf 7,64 Euro in der Spitze an diesem Mittwoch geklettert, ist damit einer der größeren Gewinner im Auswahlindex DAX - und das alles trotz eines wenig schmeichelhaften Kommentars an diesem Morgen. Eine Trendwende hin zum Besseren?

